Сборная Украины победила Австрию и досрочно вышла на Евробаскет-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины в отборочном турнире Евробаскет-2022 обыграла национальную команду Австрии. Украинцы уверенно победили в первой (16:14) и третьей четверти (21:15). Общий счет встречи - 70:67.
Матчи 5-6-го туров квалификации запланированы на февраль 2021 года. В турнирной таблице группы F Украина занимает второе место и уже недостижима для австрийцев, которые идут четвертыми. На Евробаскет выходят по три сборные из группы.
Финальная часть чемпионата Европы должна пройти 1-18 сентября 2022 года в четырех странах - Чехии, Грузии, Италии и Германии.
Квалификация
4 тур
30 ноября
Украина - Австрия 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)
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