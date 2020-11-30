Сборная Украины победила Австрию и досрочно вышла на Евробаскет-2022

30 ноября, 2020, 20:13

В 4-м туре квалификационного раунда Евробаскет-2022 сборная Украины победила Австрию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины в отборочном турнире Евробаскет-2022 обыграла национальную команду Австрии. Украинцы уверенно победили в первой (16:14) и третьей четверти (21:15). Общий счет встречи - 70:67.

Матчи 5-6-го туров квалификации запланированы на февраль 2021 года. В турнирной таблице группы F Украина занимает второе место и уже недостижима для австрийцев, которые идут четвертыми. На Евробаскет выходят по три сборные из группы.

Финальная часть чемпионата Европы должна пройти 1-18 сентября 2022 года в четырех странах - Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Евробаскет-2022

Квалификация

4 тур

30 ноября

Группа F

Украина - Австрия 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)