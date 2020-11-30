С начала учебного года коронавирусом заболело почти 12 тыс. учеников, - Ляшко

30 ноября, 2020, 11:39

В Украине с начала учебного года COVID-19 заболело почти 12 тыс. учеников и 24,5 тыс. учителей

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Всего на данный момент болеет 5195 учеников коронавирусной болезнью, с 1 сентября заболело почти 12 000 учеников, сейчас болеет 9600 учителей, с 1 сентября заболело 24496", - отметил он.

По словам Ляшко, из-за случаев заражения коронавируса на самоизоляцию отправили 4741 класс, 591 школа закрыта на карантин, а ученики полностью переведены на дистанционное обучение.

На самоизоляции из-за контакта с инфицированными находятся 121 тыс. учащихся и 7800 преподавателей.

Напомним, в течение суток 29 ноября было зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса (из них дети - 570, медработники - 360), 114 пациентов умерли, 5771 - поправился.

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