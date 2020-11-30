С начала учебного года коронавирусом заболело почти 12 тыс. учеников, - Ляшко
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Всего на данный момент болеет 5195 учеников коронавирусной болезнью, с 1 сентября заболело почти 12 000 учеников, сейчас болеет 9600 учителей, с 1 сентября заболело 24496", - отметил он.
По словам Ляшко, из-за случаев заражения коронавируса на самоизоляцию отправили 4741 класс, 591 школа закрыта на карантин, а ученики полностью переведены на дистанционное обучение.
На самоизоляции из-за контакта с инфицированными находятся 121 тыс. учащихся и 7800 преподавателей.
- Напомним, в течение суток 29 ноября было зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса (из них дети - 570, медработники - 360), 114 пациентов умерли, 5771 - поправился.
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