Российской телеведущей запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Одну из нарушителей, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Одесской области. Женщина направлялась автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский ", - говорится в сообщении.
Отмечается, во время паспортного контроля гражданки сработала база данных пограничного ведомства, поскольку в ее попытке пересечь границу сотрудники Госпогранслужбы уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым.
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Позже было установлено, что 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. В 2018 году она, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, посещала Крым.
"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину. Сейчас ее вернули обратно", - добавили в ГПСУ.
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