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Espreso.tvОбществоРоссийской телеведущей запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Российской телеведущей запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма


фото: dpsu.gov.ua
Ведущей новостей российского телеканала "РБК" запретили въезд на три года в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Одну из нарушителей, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Одесской области. Женщина направлялась автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский ", - говорится в сообщении.

Отмечается, во время паспортного контроля гражданки сработала база данных пограничного ведомства, поскольку в ее попытке пересечь границу сотрудники Госпогранслужбы уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым.

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Позже было установлено, что 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. В 2018 году она, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, посещала Крым.

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину. Сейчас ее вернули обратно", - добавили в ГПСУ.

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