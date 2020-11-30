Разработчики вакцины Moderna от COVID-19 заявили о ее эффективности на 94%, а при тяжелых случаях - на 100%
30 ноября, 2020, 14:41
Эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Moderna составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания - 100%
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина .
В испытаниях принимали участие более 30 тыс. человек. Из них коронавирусом заразились 196 человек - это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, которые получили вакцину.
Кроме того, тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто тяжелой формой не заболел.
- Напомним, 28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США.
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