Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 на следующей пленарной неделе или на внеочередном заседании, - Разумков

30 ноября, 2020, 11:57

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2021 на следующей пленарной неделе или, если будет видеть возможность, на внеочередном заседании в непленарную неделю

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, передает Еспресо.TV .

"На этой неделе мы его (проект закона Украины о государственном бюджете на 2021 - ред.) физически рассмотреть не успеваем", - сказал Разумков.

По его словам, проект госбюджета-2021 поступил в Верховную Раду с серьезной задержкой - в минувшую пятницу, хотя должен был быть фактически на неделю раньше. При этом согласно действующему законодательству, народные депутаты должны детально изучить документ в течение десяти дней для того, чтобы определиться в своих позициях.

"Поэтому мы его будем рассматривать на следующей пленарной неделе, или, если будем видеть возможность, на следующие непленарные недели мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании", - отметил Разумков.

Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению Верховной Радой.

27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 внесли в Верховную Раду.

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