Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 на следующей пленарной неделе или на внеочередном заседании, - Разумков
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, передает Еспресо.TV .
"На этой неделе мы его (проект закона Украины о государственном бюджете на 2021 - ред.) физически рассмотреть не успеваем", - сказал Разумков.
По его словам, проект госбюджета-2021 поступил в Верховную Раду с серьезной задержкой - в минувшую пятницу, хотя должен был быть фактически на неделю раньше. При этом согласно действующему законодательству, народные депутаты должны детально изучить документ в течение десяти дней для того, чтобы определиться в своих позициях.
"Поэтому мы его будем рассматривать на следующей пленарной неделе, или, если будем видеть возможность, на следующие непленарные недели мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании", - отметил Разумков.
- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 внесли в Верховную Раду.
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