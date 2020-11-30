Рада поддержала 7% законопроектов правительства Шмыгаля, - КИУ

30 ноября, 2020, 16:06

Верховная Рада приняла 7% законопроектов, зарегистрированных правительством премьер-министра Дениса Шмыгаля

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Всего за период с 5 марта по 30 ноября правительством было подано в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них принято (стали законами) - 12 проектов. Таким образом, производительность работы правительства за первые девять месяцев работы составила всего 7%" , - отмечают в КИУ.

В Комитете добавили, что из 12 принятых законов половина - это ратификация соглашений, голосование за которые часто является техническим вопросом.

"Были приняты правительственные законопроекты об обеспечении питания военнослужащих, по производству электрической энергии из альтернативных источников энергии, по предотвращению распространения коронавирусной болезни, о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов", - говорится в сообщении.

В КИУ добавили, что показатели эффективности работы правительства Дениса Шмыгаля ниже, чем у Кабмина Алексея Гончарука. Так, правительством Гончарука за период с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года было подано 138 проектов законов, 31 из которых, или 22%, стали действующими законами.