Рада может отложить рассмотрение законопроектов о поддержке бизнеса в случае локдауна из-за отсутствия согласия ОПЗЖ, - Разумков

30 ноября, 2020, 11:46

Верховная Рада не может рассмотреть президентский пакет законопроектов о поддержке бизнеса по сокращенной процедуре ad hoc из-за отсутствия согласия ОПЗЖ

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Относительно законопроектов, связанных с помощью бизнеса, они были внесены президентом на прошлой неделе. Это пакет из трех законопроектиов, он охватывает работу нескольких комитетов. Также сегодня утром на встрече с представителями депутатских фракций и групп мы его проговорили, там есть некоторые аспекты, но в целом почти все согласились применить такую же процедуру ad hoc, "ковидную" процедуру ", - сказал Разумков.

В то же время, по его словам, рассмотрение пакета законопроектов может быть отложено, поскольку "Оппозиционная платформа за жизнь" (ОПЗЖ) до сих пор не дала согласования.

"Единственное, мы ждем еще ответа Оппозиционной платформы за жизни и если здесь также будет достигнуто, а я напоминаю, для того, чтобы ее применить нужна поддержка всех депутатских фракций и групп, мы сможем его рассматривать в стенах Верховной Рады Украины на этой неделе", - отметил глава парламента.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауна в связи с распространением COVID-19 в Украине.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив ранее призвала Раду как можно скорее принять пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb