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Espreso.tvОбщество"Украина начала говорить на жестком языке с Россией": Гармаш о последнем заседании ТКГ

"Украина начала говорить на жестком языке с Россией": Гармаш о последнем заседании ТКГ

Представитель Украины в ТКГ Денис Гармаш рассказал, что Украина отказалась принимать "план урегулирования" от "представителя ОРДЛО", а требует официальной подачи документа от РФ

Об этом журналист и переселенец, представитель Донецкой области в ТКГ от Украины, Денис Гармаш, рассказал в эфире одного из телеканалов, передает " Цензор.НЕТ ".

"Никто Украине ультиматум не ставил, скорее Украина начала говорить на жестком языке с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос ... Российская сторона уже давно не ставит никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано о конституционной реформе, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО ", - Ропово Гармаш.

По его словам, "представитель ОРДЛО" в делегации РФ предложил новый план урегулирования, однако Украина не принимает от него эти документы, потому что не считает легитимным участником ТКГ.

"Сейчас представители России от ОРДЛО выпустили какой-то план, к 2050 году они хотят получить особые полномочия. Мы не участвуем в обсуждении документов, поданных нелегитимным участником процесса. Они не являются участниками ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России ", - подчеркнул Гармаш.

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По мнению представителя Украины, ситуация не находится в тупике.

"Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас, хоть что-то происходит. Существенный момент, - что мы изменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит ", - пояснил представитель Украины в ТКГ.

 

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