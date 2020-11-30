"Мы движемся в рамках стратегии, которую утвердили руководители "Ворсклы"- вице-президент Олег Лысак в "Футбольном формате"

30 ноября, 2020, 10:08

Вице-президент ФК "Ворскла" (Полтава) Олег Лысак в прямом включении в проекте "Футбольный Формат" на телеканале "Эспрессо" рассказал о задачах команды и стратегии развития клуба

Главная задача ФК "Ворскла" - принять участие в еврокубках.

Об этом "Футбольному формате" рассказал вице-президент футбольного клуба Олег Лысак

"Это задание от почетного президента клуба, кроме этого есть стратегия развития нашего клуба. Мы в рамках нее двигаемся. Через год-полтора мы должны сформировать боеспособный коллектив, который сможет навязать борьбу лидерам чемпионата. Но это перспектива. Мы понимаем, что сделать сейчас в этих экономических условиях очень трудно. Но постепенно, "степ бай степ" мы должны это сделать.

На тот момент, когда мы назначали Юрия Максимова главным тренером команды, мы оценивали достижения, которые были до этого. Тогда нам нужен был тренер, который мог стабилизировать ситуацию и вывести команду из ямы. На сегодня мы этого достигли. В прошлом сезоне мы играли в финале Кубка Украины, и нам немного не хватило, чтобы завоевать этот трофей. За два последних года мы существенно уменьшили средний возраст команды. У нас по некоторым футболистам есть определенные предложения. Поэтому сегодня мы движемся в рамках стратегии, которую утвердили наши руководители - президент и почетный президент клуба ", - отметил вице-президент "Ворсклы ".

Напомним, что в 11 туре УПЛ "Ворскла" уступила на выезде "Динамо" 0: 3, но осталась на третьей строчке в турнирной таблице.