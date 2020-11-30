"Кремлевский режим не будет спрашивать Лукашенко, что делать": Огрызко заявил, что Украина должна хорошо присматривать за границей с Беларусью

30 ноября, 2020, 21:01

Украина должна внимательно следить за ситуацией в Беларуси

Об этом бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

Он выразил надежду, что в Украине есть спецструктуры, которые должны делать это ежедневно.

"Это их работа, я надеюсь, что у нас есть СНБО, которое призвано анализировать все возможные угрозы нацбезопасности Украины. Я верю в то, что все те государственные учреждения, которые имеют выход на внешний мир, они должны очень внимательно присматриваться к этой ситуации", - заявил Огрызко

Дипломат добавил, что сейчас фокус внимания перебит другими факторами.

"Это вовсе не означает, что в Беларусь не приезжают под видом тех титушек или "спортивных обществ" специально обученные боевики, которые могут в любой момент стать причиной каких-то провокаций, атак", - отметил Огрызко.

Он подчеркнул, что тема границы Украины с Беларусью должно быть в центре внимания не меньше, чем то, что происходит на оккупированном Донбассе.

"Зная коварство кремлевского режима, который не будет спрашивать у Лукашенко, что ему делать, мы должны держать северную границу под очень надежным замком", - подытожил Огрызко.