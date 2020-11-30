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Espreso.tvОбщество"Добьет малый и средний бизнес": мэр Франковска просит правительство не вводить локдаун

"Добьет малый и средний бизнес": мэр Франковска просит правительство не вводить локдаун


фото: Високий Замок
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству с просьбой не вводить локдаун в стране

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еще раз обращаюсь к правительству не вводить локдаун, потому что он добьет малый и средний бизнес, который и так тяжело переживает 2020-й год", - сказал Марцинкив.

Он отметил, что в Ивано-Франковске выявили уменьшение количества заболеваний COVID-19.

"Самое главное, что за последние сутки в нашей громаде подтвердили 99 случаев заболевания коронавирусом, а это - наименьшее количество больных COVID-19 за последний месяц", - сказал мэр.

Он отметил, что в больницах города, которые принимают больных COVID-19, находятся 362 человека, в реанимационных отделениях - 28 человек.

  • Напомним, что в горсовете Харькова рассчитывают на разрешение работать общественному транспорту при введении жесткого карантина.
  • Также во Львове не хотят вводить локдаун на праздники из-за "особой атмосферы" в городе.

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