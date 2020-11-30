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ПриватБанк вводит программные кассовые аппараты на платежных POS-терминалах


фото: kurs.com.ua
ПриватБанк внедряет программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) на платежных POS-терминалах

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, ПриватБанк начал внедрение программных РРО для бизнеса. Приложения с поддержкой фискализации операций пока могут работать на платежных Android POS-терминалах Verifone x990, которые внедряются в сеть эквайринга.

"Таким образом, предприниматели смогут получить в ПриватБанке комплексное решение в одном устройстве, которое сочетает современный мобильный POS-терминал с платежными фукнциями, кассовый аппарат по требованию законодательства и систему учета товаров для облегчения ведения торговли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время банк планирует расширение линейки моделей POS-терминалов, которые будут работать с ПРРО, а также расширение перечня приложений по фискализации других разработчиков.

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