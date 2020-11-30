Продает Украине похищенный в ОРДЛО уголь: беженец из РФ Митрофанов заявил, что российский бизнесмен Ростовцев финансирует "ЛНР" и "ДНР"
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Интерфакс-Украина .
Митрофанов отметил, что владеет информацией, которая подтверждает, что украинский уголь вывозили с территории государства в Россию, а вслед по поддельным документам продавали в Украине. А всей схемой, по его словам, руководит российский предприниматель Руслан Ростовцев, который несколько лет назад стал фигурантом расследования издание Forbes.
"Продажа краденого угля в Украине осуществлялась компанией "Газ-Альянс" украинского бизнесмена Сергеем Курченко (по многочисленным данным, связанным с Януковичем). Полученные в результате деньги легализуются и на них закупалась продукция двойного назначения (в частности - телескопические прицелы "Марс" для снайперских винтовок) для боевиков из так называемого "ДНР" и "ЛНР", - подчеркнул беженец.
Митрофанов отметил, что есть информация, что Руслан Ростовцев непосредственно передавал денежные средства боевику Арсену Павлову (позывной "Моторола"). А также финансировал открытие представительств т.н. "ДНР" и "ЛНР" в Турине, Милане и Праге.
Так, он добавил, что передал всю имеющуюся у него информацию украинским следственным органам. Ведется следствие.
Как известно, Александр Митрофанов - бывший генеральный директор ОАО "Полярный кварц", обвиняемый по нескольким уголовным делам, возбужденным в Екатеринбурге в разное время. Является участником проекта StopArrest. В 2016 году Митрофанов добился отмены своего розыска в Интерпол, получил решение иммиграционного трибунала Манчестера о предоставлении политического убежища, и в 2018 году - вид на жительство в Великобритании.
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