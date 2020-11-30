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Espreso.tvМирПремьер-министр Латвии призвал правительство усилить карантин в стране

Премьер-министр Латвии призвал правительство усилить карантин в стране

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что ситуация с коронавирусом в стране критическая

Об этом сообщает Delfi.

"Мы уже восемь недель наблюдаем, как повышается заболеваемость COVID-19, и, к сожалению, увеличивается смертность", - заявил он.

Премьер-министр призвал правительство немедленно усилить карантин и продлить действие режима чрезвычайной ситуации.

При этом премьер назвал текущую ситуацию "очень серьезным кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости".

Премьер-министр предложит ввести требование об обязательном ношении масок во всех помещениях, кроме дома.

Также правительство может вернуть принцип "два человека на два метра", который практиковался весной. Кроме того, чрезвычайную ситуацию в стране могут продлить до 11 января следующего года.

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