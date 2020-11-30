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Espreso.tvОбществоПолиция и ПриватБанк в Киеве задержали 33-летнего кибермошенника из Польши

Полиция и ПриватБанк в Киеве задержали 33-летнего кибермошенника из Польши


фото: ПриватБанк
В Киеве служба безопасности ПриватБанка провела спецоперацию по задержанию мошенника, который установил на банкомат Приватбанка скиминговое устройство

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению ПриватБанка, информация об установлении скиминговой накладки была зафиксирована автоматической системой защиты банкоматной сети в 8:00 утра 29 ноября.

После чего работниками банка и полиции было установлено наблюдение за скомпрометированным банкоматом. Через несколько часов мошенник был задержан в момент снятия скимингового устройства с банкомата.

Задержанным оказался 33-летний гражданин Польши Wojtas Marcin. У него изъято устройство для считывания информации с платежных карточек, миниатюрная видеокамера и записи видеорегистратора с других банкоматов украинских банков.

Клиенты ПриватБанка от действий скиммера не пострадали. Задержанному поляку объявили подозрение (статья 190 ч.3 УК) и в судебном порядке будет избрана мера пресечения.

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