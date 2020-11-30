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Espreso.tvЭкономикаОтказались повышать зарплаты врачам: Cтепанов объяснил, почему не поддержал проект бюджета-2021

Отказались повышать зарплаты врачам: Cтепанов объяснил, почему не поддержал проект бюджета-2021


фото: pravda.com.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что не поддержал проект бюджета на 2021 год как министр из-за того, что в нем не предусмотрено повышение заработных плат врачам

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В этом бюджетном запросе мы четко определили, какая справедливая заработная плата должна быть у наших медицинских работников. Наш бюджетный запрос предусматривает, что заработная плата врача должна быть 23000 гривен, заработная плата медицинской сестры на уровне 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала - на уровне 12 тыс. грн. Но в редакции бюджета, который Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал", - сказал Степанов.

Так, министр подчеркнул, что не может согласиться с тем, что врачи получают самую низкую зарплату в Украине.

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