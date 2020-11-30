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Espreso.tvОбществоОсадки, сильный ветер и около 0 ℃: синоптик Наталья Диденко о погоде в первый день зимы

Осадки, сильный ветер и около 0 ℃: синоптик Наталья Диденко о погоде в первый день зимы

В Украине 1 декабря в большинстве областей ожидается дождь, снег. Температура воздуха будет колебаться около 0 ℃

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

На Западе, где завтра осадки маловероятны, будет сухо и даже солнечно. На остальной территории будет преобладать облачная влажная погода.

"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и приведет осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасскую область, через Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей. Зацепит Винницкую и Киевскую области", - отметила синоптик.

На остальной территории без существенных осадков.

1 декабря на Юге и Востоке ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около нуля, от -2 ℃ до +2 ℃. Ближайшей ночью в западной части серьезнее подморозит, предполагается в Прикарпатье до -5 ℃ ...-11 ℃.

"В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - или морось, или даже днем может полетать небольшой снежок", - отметила Наталья Диденко.

Так, температура воздуха ночью в столице составит от -1 ℃ до + 1 ℃.

Облачно будет завтра во многих местах - зима же начинается. Но 1 декабря солнышко все равно пробьет себе место в зале на премьере...

Опубликовано Натальей Диденко Понедельник, 30 ноября 2020 г.

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