Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе и запустили беспилотник

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе Водяного украинскими военными был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили его выстрелами из стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное. Оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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