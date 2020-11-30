Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе и запустили беспилотник
30 ноября, 2020, 17:41
30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В районе Водяного украинскими военными был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили его выстрелами из стрелкового оружия.
Кроме того, оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное. Оккупанты открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.
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