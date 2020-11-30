Один из крупнейших стадионов Италии переименуют в честь Марадоны

30 ноября, 2020, 13:18

Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе переименуют в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны

Об этом сообщил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в instagram.

"Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: стадион "Диего Армандо Марадона", - сообщил политик.

Читайте также: "Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста Марадоны .

На стадионе "Сан-Паоло" домашние матчи чемпионата Италии проводит футбольный клуб "Наполи", за который когда-то выступал Диего Марадона. Именно с аргентинским форвардом они дважды в своей истории выигрывали Скудетто.

Стадион вмещает 60 240 болельщиков. Это третий показатель в Италии после "Сан-Сиро" в Милане и "Олимпийского" в Риме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb