Однажды меня уволят, - тренер "Арсенала" после позорного старта в АПЛ

30 ноября, 2020, 12:38

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета признался, что не боится возможного увольнения

Об этом сообщает Goal.

По словам Артета, когда он решил стать тренером, то знал, что его могут уволить в любой момент.

"В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды меня уволят или я уйду из клуба. Я не знаю, будет ли это на следующий день после подписания контракта, или через месяц, год или шесть месяцев. Моя единственная забота - получить максимум от игроков, помочь клубу и стать лучше. Я знаю, что однажды меня уволят, но я не знаю, когда это произойдет ", - сказал Микель Артета.

"Арсенал" проиграл в 10-м туре "Вулверхэмптон" (1: 2). Лондонцы набрали лишь 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Для "канониров" это худший старт в чемпионате Англии с сезона 1981/82.

28 ноября во 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Ливерпуль" сыграл в гостях вничью с "Брайтоном" .