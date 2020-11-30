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Espreso.tvСпортОднажды меня уволят, - тренер "Арсенала" после позорного старта в АПЛ

Однажды меня уволят, - тренер "Арсенала" после позорного старта в АПЛ


фото: Getty Images
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета признался, что не боится возможного увольнения

Об этом сообщает Goal.

По словам Артета, когда он решил стать тренером, то знал, что его могут уволить в любой момент.

"В тот день, когда я решил стать тренером, я знал, что однажды меня уволят или я уйду из клуба. Я не знаю, будет ли это на следующий день после подписания контракта, или через месяц, год или шесть месяцев. Моя единственная забота - получить максимум от игроков, помочь клубу и стать лучше. Я знаю, что однажды меня уволят, но я не знаю, когда это произойдет ", - сказал Микель Артета.

"Арсенал" проиграл в 10-м туре "Вулверхэмптон" (1: 2). Лондонцы набрали лишь 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Для "канониров" это худший старт в чемпионате Англии с сезона 1981/82.

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