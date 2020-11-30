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Espreso.tvОбществоНе думаю, что мы будем продолжать карантин выходного дня, - Степанов

Не думаю, что мы будем продолжать карантин выходного дня, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня

Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к снижению динамики заражения коронавирусом.

Также Степанов ответил на вопрос, будут ли продолжать карантин выходного дня.

"Не думаю, что мы будем подавать такое предложение", - сказал Степанов.

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