Не думаю, что мы будем продолжать карантин выходного дня, - Степанов
30 ноября, 2020, 19:02
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня
Об этом Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - заявил он.
По словам министра, уже видна тенденция к снижению динамики заражения коронавирусом.
Также Степанов ответил на вопрос, будут ли продолжать карантин выходного дня.
"Не думаю, что мы будем подавать такое предложение", - сказал Степанов.
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