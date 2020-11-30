Назван победитель выборов мэра в Черновцах
Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на данные городской избирательной комиссии.
За Кличука отдали голоса 59,54% избирателей, за его оппонента Виталия Михайлишина проголосовали 37,5% избирателей.
Михайлишин уже признал свое поражение и поблагодарил тех, кто его поддержал.
"Спасибо всем вам за то, что поддержали меня и мою команду. Но принимаю выбор Черновцов", - написал Михайлишин в Facebook.
Предприниматель Роман Кличук ранее был депутатом облсовета во фракции "Батькивщины", а также баллотировался в парламент по списку "Самопомощи", однако не прошел. Кроме того, Кличук работал членом исполкома Черновицкого горсовета, но добровольно ушел с должности.
Кличук владеет компанией "Рома", продающей алкогольные напитки, продукты питания и табачные изделия, а также фирмой "Гойра групп", которая объединяет несколько ресторанов.
Друзья! Как вы знаете, уже объявлены результаты экзит - полов. Учитывая эти данные, хочу обратиться к вам и сказать ...Опубликовано Виталий Михайлишин Воскресенье, 29 ноября 2020 г.
- Напомним, по данным общественной сети ОПОРА, явка во втором туре на выборах в Черновцах составила 23% .
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