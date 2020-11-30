 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНазван победитель выборов мэра в Черновцах

Назван победитель выборов мэра в Черновцах

Второй тур выборов мэра Черновцов выиграл кандидат от партии "Единая Альтернатива" предприниматель Роман Кличук

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на данные городской избирательной комиссии.

За Кличука отдали голоса 59,54% избирателей, за его оппонента Виталия Михайлишина проголосовали 37,5% избирателей.

Михайлишин уже признал свое поражение и поблагодарил тех, кто его поддержал.

"Спасибо всем вам за то, что поддержали меня и мою команду. Но принимаю выбор Черновцов", - написал Михайлишин в Facebook.

Предприниматель Роман Кличук ранее был депутатом облсовета во фракции "Батькивщины", а также баллотировался в парламент по списку "Самопомощи", однако не прошел. Кроме того, Кличук работал членом исполкома Черновицкого горсовета, но добровольно ушел с должности.

Кличук владеет компанией "Рома", продающей алкогольные напитки, продукты питания и табачные изделия, а также фирмой "Гойра групп", которая объединяет несколько ресторанов.

Друзья! Как вы знаете, уже объявлены результаты экзит - полов. Учитывая эти данные, хочу обратиться к вам и сказать ...

Опубликовано Виталий Михайлишин Воскресенье, 29 ноября 2020 г.
  • Напомним, по данным общественной сети ОПОРА, явка во втором туре на выборах в Черновцах составила 23% .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать