На Закарпатье при столкновении легковушки и грузовика погибли 4 человека, один ребенок выжил

30 ноября, 2020, 15:53

ДТП произошло вблизи села Лалово в Мукачевском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

В полиции сообщили, что пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты.

По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 4 человека и травмирован 1 ребенок, который в состоянии средней тяжести госпитализирован.

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