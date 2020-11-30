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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье при столкновении легковушки и грузовика погибли 4 человека, один ребенок выжил

На Закарпатье при столкновении легковушки и грузовика погибли 4 человека, один ребенок выжил


фото: Нацполіція
ДТП произошло вблизи села Лалово в Мукачевском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

В полиции сообщили, что пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты.

По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 4 человека и травмирован 1 ребенок, который в состоянии средней тяжести госпитализирован.

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