На Закарпатье при столкновении легковушки и грузовика погибли 4 человека, один ребенок выжил
30 ноября, 2020, 15:53
ДТП произошло вблизи села Лалово в Мукачевском районе
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Правоохранители установили, что участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ". Также установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
В полиции сообщили, что пока известно о четырех погибших. На месте происшествия работают следователи и эксперты.
По данным ГСЧС, в результате ДТП погибли 4 человека и травмирован 1 ребенок, который в состоянии средней тяжести госпитализирован.
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