На Закарпатье открыли отремонтированную высокогорную трассу Нижние Ворота - Межгорье

30 ноября, 2020, 08:55

В Закарпатской области открыли после ремонта высокогорную дорогу государственного значения Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.

В ходе текущего среднего ремонта на 44,6 км дороги усилили слой основы, положили выравнивающий слой асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта, укрепили верховые и низовые откосы и перевальные участки, установили барьерное ограждение со светоотражающими элементами и заменили все дорожные знаки .

Отремонтированная дорога объединяет два основных транспортных потока области: международную трассу М-06 Киев-Чоп и региональную Р-21 Долина - Хуст, которой дальше можно выехать на трассу Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов.

Без преувеличения - самый красивый автомобильный маршрут в Украине - открыт! Высокогорную дорогу государственного ... Опубликовано Служба автомобильных дорог в Закарпатской области Суббота, 28 ноября 2020 г.

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