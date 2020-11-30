На Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов

30 ноября, 2020, 10:27

В ночь с 29 на 30 ноября на Львовщине пограничники остановили россиянина, который перевозил двух узбеков и таджика в ЕС

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .

Пограничный наряд отдела "Сянки" на трассе "Львов - Ужгород" остановил "Фольксваген", которым управлял гражданин России.

В автомобиле, кроме водителя, находилось трое иностранцев. Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования. Также пограничники заявляют, что не все из них имели при себе документы.

Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления материалов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Действия гражданина РФ, который имел при себе вид на жительство в Украине, подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КоАП "Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины" и статью ст. 202 Ч.-1 КоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

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