На Луганщине депутат участвовала в организации "референдума" "ЛНР", - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"11 мая 2014 года депутат приняла участие в организации и проведении так называемого референдума за поддержку "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Троицкое Луганской области", - говорится в сообщении.

Женщина была членом избирательной комиссии. "Она осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на избирательном участке".

После проведения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы передали в "Центральную избирательную комиссию" для дальнейшего провозглашения независимости "ЛНР".

Санкция статьи, по которой подозревается депутат, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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