Матч с "Шахтером" важнейший в группе ЛЧ, - Зидан
Об этом сообщает football24.ua.
Зидан понимает, что победа может вывести "Реал" в 1/8 финала ЛЧ.
"Завтра очень важный матч для "Реала", самый важный в группе. Три очка могут вывести нас в плей-офф. Мы должны помнить об этом. Игроки сохраняют большое желание, я это вижу. У нас сложный сезон: травмы, коронавирус, отсутствие межсезонья, но проблем с желанием точно нет. Футболисты знают, за какой клуб играют, честь какого клуба отстаивают. Даже после плохих матчей я никогда не говорю о нехватке мотивации", - сказал Зинедин Зидан.
Мадридский "Реал" уже прибыл в Киев, на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Встреча состоится 1 декабря. Начало в 19:55.
У "Шахтера" 4 очка, команда занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии".
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0:2.
- 27 ноября стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
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