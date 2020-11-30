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Espreso.tvСпортМатч с "Шахтером" важнейший в группе ЛЧ, - Зидан

Матч с "Шахтером" важнейший в группе ЛЧ, - Зидан


фото: Getty Images
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что матч против донецкого "Шахтера" является самым важным для мадридского клуба в этом сезоне группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает football24.ua.

Зидан понимает, что победа может вывести "Реал" в 1/8 финала ЛЧ.

"Завтра очень важный матч для "Реала", самый важный в группе. Три очка могут вывести нас в плей-офф. Мы должны помнить об этом. Игроки сохраняют большое желание, я это вижу. У нас сложный сезон: травмы, коронавирус, отсутствие межсезонья, но проблем с желанием точно нет. Футболисты знают, за какой клуб играют, честь какого клуба отстаивают. Даже после плохих матчей я никогда не говорю о нехватке мотивации", - сказал Зинедин Зидан.

Мадридский "Реал" уже прибыл в Киев, на матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Встреча состоится 1 декабря. Начало в 19:55.

У "Шахтера" 4 очка, команда занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

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