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Espreso.tvЭкономикаКурс валют: гривна продолжает снижаться по отношению к доллару и евро

Курс валют: гривна продолжает снижаться по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 30 ноября 2020 года на отметке 28,47 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 27 ноября курс составил 28,44 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 30 ноября установлен на уровне 33,96 грн / евро. По состоянию на 27 ноября курс составлял 33,845 грн / евро.

На наличном рынке 30 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,47, продают - по 28,55 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,35 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,42-29,30 грн / $.

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