Ковалив: экономика Украины в 2020 году не упадет более чем на 5%
30 ноября, 2020, 13:18
По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, падение экономики Украины в 2020 году не должно превысить 5%
Об этом пишет Укринформ.
"Экономика Украины (на конец текущего года - ред.) не упадет более чем на 5%", - цитирует издание слова Ковалив.
- Напомним, в начале октября Всемирный банк ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 5,5%.
- В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
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