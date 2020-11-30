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Espreso.tvЭкономикаКовалив: экономика Украины в 2020 году не упадет более чем на 5%

Ковалив: экономика Украины в 2020 году не упадет более чем на 5%


фото: president.gov.ua
По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, падение экономики Украины в 2020 году не должно превысить 5%

Об этом пишет Укринформ.

"Экономика Украины (на конец текущего года - ред.) не упадет более чем на 5%", - цитирует издание слова Ковалив.

  • Напомним, в начале октября Всемирный банк ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 5,5%.
  • В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.

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