 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаКомитет рекомендовал Раде поддержать штрафы за поджоги травы и лесов

Комитет рекомендовал Раде поддержать штрафы за поджоги травы и лесов


фото: dsns.gov.ua
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №3526 об усилении защиты лесов, предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий

Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады.

Проект закона предусматривает внесение в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в ряд законов Украины изменений, которые запрещают выжигание сухих растений или их остатков, а также усиливают административную ответственность за правонарушения в этой сфере.

Кроме того, согласно проекту закона, выжигание полезащитных полос и защитных лесных насаждений предлагают наказывать штрафом в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060-6120 грн), а для должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов (15 300-21 420 грн).

Те же нарушения на территории природно-заповедных фондов хотят наказывать штрафами от 360 до 720 необлагаемых минимумов (до 12 240 грн) для граждан, а для должностных лиц - 1260-1800 необлагаемых минимумов (до 30 600 грн).

Кроме того, за уничтожение или повреждение, выжигание сухой растительности или ее остатков может грозить штраф от 180 до 360 необлагаемых минимумов для граждан и от 900 до 1260 необлагаемых минимумов для должностных лиц.

Те же нарушения в пределах территорий заповедников будут караться штрафом от 360 до 720 необлагаемых минимумов для граждан и от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов для должностных лиц.

  • Напомним, 1 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3526 о повышении штрафов для поджигателей травы и лесов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать