Комитет рекомендовал Раде поддержать штрафы за поджоги травы и лесов

30 ноября, 2020, 16:58

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №3526 об усилении защиты лесов, предотвращении пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий

Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады.

Проект закона предусматривает внесение в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в ряд законов Украины изменений, которые запрещают выжигание сухих растений или их остатков, а также усиливают административную ответственность за правонарушения в этой сфере.

Кроме того, согласно проекту закона, выжигание полезащитных полос и защитных лесных насаждений предлагают наказывать штрафом в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060-6120 грн), а для должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов (15 300-21 420 грн).

Те же нарушения на территории природно-заповедных фондов хотят наказывать штрафами от 360 до 720 необлагаемых минимумов (до 12 240 грн) для граждан, а для должностных лиц - 1260-1800 необлагаемых минимумов (до 30 600 грн).

Кроме того, за уничтожение или повреждение, выжигание сухой растительности или ее остатков может грозить штраф от 180 до 360 необлагаемых минимумов для граждан и от 900 до 1260 необлагаемых минимумов для должностных лиц.

Те же нарушения в пределах территорий заповедников будут караться штрафом от 360 до 720 необлагаемых минимумов для граждан и от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов для должностных лиц.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3526 о повышении штрафов для поджигателей травы и лесов.

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