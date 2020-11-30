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Комитет Рады поддержал предложение Зеленского по поддержке бизнеса в случае локдауна

Комитет Верховной Рады поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского по внедрению одноразовой поддержки в размере 8 тыс. грн для бизнеса и наемных работников в случае введения локдауна

Об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов рассмотрел поданный президентом Украины проект закона о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования в случае введения локдауна, который был определен как неотложный.

"Народные депутаты Украины члены Комитета единогласно приняли решение рекомендовать парламенту включить законопроект в повестку дня сессии Верховной Рады Украины, сократить срок подачи альтернативных ему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении", - говорится в сообщении.

Согласно тексту проекта закона он предусматривает обеспечение материальной помощью в размере 8 тыс. грн наемных работников тех предприятий, деятельность которых будет ограничена из-за усиления карантина. Бизнесы, которые остановятся из-за усиления карантина, также получат единовременные компенсации.

Отмечается, что в случае принятия проекта закона Кабинет министров в трехдневный срок должен установить порядок и сроки предоставления единовременной материальной помощи, а также утвердить перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых будут осуществлены ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Во время заседания Комитета представители Кабмина сообщили, что такая помощь может касаться 2 млн украинцев и предусматривать расходы в сумме около 15 млрд грн из государственного бюджета. Эти средства предусмотрены в Фонде борьбы с СOVID-19. Выплаты можно будет получить с помощью сервиса "Дія" по заявлению гражданина.

По словам председателя Комитета Галины Третьяковой, это крайне важный и амбициозный проект.

"В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью внедрения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, которые в этом нуждаются, встретить достойно Новый год", - приводятся в сообщении слова Третьяковой.

Она также добавила, что главной целью в следующем году станет обеспечение экономического роста уже здоровой нации украинцев.

  • Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауна в связи с распространением COVID-19 в Украине.
  • 27 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив призвала Раду как можно скорее принять пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса.

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