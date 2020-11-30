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Espreso.tvСпортКлуб НБА ярко представил украинского баскетболиста

Клуб НБА ярко представил украинского баскетболиста


фото: Getty Images
Баскетбольный клуб "Торонто Рэпторс" официально объявил о трансфере Алексея Леня

Официальный twitter "Торонто" распространил в сети ролик с самыми яркими моментами Леня в НБА.

27-летний Лень подписал с "Торонто" годовой контракт с заработной платой $ 2,3 млн в год - это самая низкая зарплата в карьере Украинский в НБА.

По информации ESPN , в "Атланте" и "Сакраменто" Алексей Лень получал $ 4,2 млн в год. А в "Финиксе" баскетболист зарабатывал от $ 3,5 млн до $ 4,8 млн.

Прошлый сезон Лень начинал в "Атланте", после чего перешел в "Сакраменто". В среднем за игру он набирал 8 очков, делал 5,8 подбора.

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