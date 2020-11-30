Клуб НБА ярко представил украинского баскетболиста
30 ноября, 2020, 12:58
Баскетбольный клуб "Торонто Рэпторс" официально объявил о трансфере Алексея Леня
Официальный twitter "Торонто" распространил в сети ролик с самыми яркими моментами Леня в НБА.
27-летний Лень подписал с "Торонто" годовой контракт с заработной платой $ 2,3 млн в год - это самая низкая зарплата в карьере Украинский в НБА.
По информации ESPN , в "Атланте" и "Сакраменто" Алексей Лень получал $ 4,2 млн в год. А в "Финиксе" баскетболист зарабатывал от $ 3,5 млн до $ 4,8 млн.
Прошлый сезон Лень начинал в "Атланте", после чего перешел в "Сакраменто". В среднем за игру он набирал 8 очков, делал 5,8 подбора.
Raptors (@Raptors) November 29, 2020
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