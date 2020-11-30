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Espreso.tvМирКанада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января

Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 января

Канада продлила ограничение на въезд в страну из-за ситуации с COVID-19 до 21 января 2021 года

Об этом заявили в Министерстве общественной безопасности Канады.

"Ограничение на въезд в Канаду из других стран, за исключением США, продлевается до 21 января 2021 года", - говорится в документе.

Также в заявлении отметили, что не исключено и продление запрета на въезд американских граждан в Канаду из США, который действует до 21 декабря.

Впервые запрет на въезд иностранцев Канада ввела в марте и планировала отменить в июне, однако с тех пор его действие регулярно продлевается. Действующий запрет предусматривает определенные исключения, например для экипажей самолетов, дипломатов, водителей грузовиков, студентов, близких родственников граждан и постоянных жителей Канады.

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