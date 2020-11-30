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Espreso.tvОбществоГермания передала ВСУ 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты

Германия передала ВСУ 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты


фото: ukrinform
Посол Федеративной Республики Германии Анка Фельдгузен передала на нужды Вооруженных Сил Украины оборудование и средства защиты от COVID-19

Об этом сообщает Укринформ.

Медики Главного военного госпиталя в Киеве получили 20 мобильных аппаратов ИВЛ, респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки.

Посол заявила, что в 2019 году Главному военному госпиталю было передано диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 миллиона евро.

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