Германия передала ВСУ 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты
30 ноября, 2020, 16:45
Посол Федеративной Республики Германии Анка Фельдгузен передала на нужды Вооруженных Сил Украины оборудование и средства защиты от COVID-19
Об этом сообщает Укринформ.
Медики Главного военного госпиталя в Киеве получили 20 мобильных аппаратов ИВЛ, респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки.
Посол заявила, что в 2019 году Главному военному госпиталю было передано диагностическую аппаратуру стоимостью 1,5 миллиона евро.
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