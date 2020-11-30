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ГБР закупило 6 внедорожников Toyota Land Cruiser на 8,2 млн грн, - "Наши деньги"


фото: toyota.kh.ua
ГБР 20 и 24 ноября по результатам тендеров заказало у ООО "ВиДи Автострада" спецмашины Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado 2020 выпуска на общую сумму 8,12 млн грн

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на торги в системе "Прозорро".

Государственному бюро расследований до конца года должны поставить тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе с 1,8 млн грн. В салонах эта комплектация без специализированного оборудования стоит 1,77 млн грн.

Автомобиль имеет климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камера заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и систему мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений и лобового и заднего стекла и тому подобное. Также машина имеет фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

Также ГБР заказало пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A / T в базовой комплектации с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе по 1,05-1,06 млн грн. В салонах этой комплектации сейчас нет, а другие стоят от 1,29 млн грн.

Эти автомобили имеют кондиционер, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху и тому подобное.

Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

Сумма сделок на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 8,12 млн грн.

Единственным конкурентом с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.

Учредителями "ВиДи Автострада" из-под Киева является ООО "ВиДи Аллея" и ООО "ВиДи Груп", а конечным бенефициаром - Виталий Джуринский. Все три компании входят в одноименную группу "ВиДи". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.

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