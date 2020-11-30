Ferrexpo добилась отмены замораживания акций Полтавского ГОКа в суде Киева

30 ноября, 2020, 10:00

Районный суд Киева принял решение об отмене для Ferrexpo AG Switzerland замораживания 50,3% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК)

Об этом говорится в заявлении Ferrexpo.

Согласно заявлению, компания успешно подала в украинский суд об отмене ограничения, которое охватывало 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland.

В компании напомнили, что 19 июня 2020 года районный суд первой инстанции установил ограничения на 50,3% акций FPM. 6 октября 2020 года Группа объявила, что не смогла обжаловать этот судебный приказ. После нового ходатайства об отмене ограничения, которое было подано в суд в ноябре 2020 года, группа добилась его отмены. При этом отмечается, что это решение суда не может быть обжаловано.