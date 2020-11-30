Экс-генпрокурор Рябошапка заявил о создании "Центра устойчивости и развития государства"

30 ноября, 2020, 11:42

К инициативе экс-генпрокурора присоединились экс-министры Павел Климкин и Александр Данилюк

Об этом ексгенпрокурор Руслан Рябошапка написал в Facebook.

"Сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Волна кризисов - экономическая, финансовая, пандемическая на фоне изнурительной войны обострили проблемы, которые накопились в течение многих лет. Среди них - отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности ", - заявил экс-генпрокурор.

По его словам, действующая власть не может предложить обществу адекватные решения, а граждане дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, которые подменяют конкретные действия.

"Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной их воплотить ", - говорится в заявлении.

Инициаторы определили приоритетные направления, которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

"Нашей целью является построение современной системы национальной безопасности на основе устойчивости государства, создание прозрачной и эффективной системы управления государством, установление справедливости и равных условий для экономического развития через деолигархизацию, честные суды и обеспечение наказания коррупционеров, реформирование органов правопорядка, которые будут защищать всех, а не избранных ", - отметили инициаторы создания "Центра устойчивости и развития государства".

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