Два киевлянина с российскими паспортами пытались попасть в Нацгвардию, - СБУ
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Двое жителей Киева, один из которых экс-сотрудник МВД, другой - родился в России, пытались подписать контракт о службе в Национальной гвардии. При оформлении они скрыли российские паспорта.
Экс-милиционер получил паспорт во время пребывания в оккупированном Крыму. По данным СБУ, мужчина имел связи с полицейскими-оккупантами. Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и стал ее гражданином.
Сейчас проверяется возможная причастность их к деятельности спецслужб РФ.
Служба безопасности передала информацию командованию Национальной гвардии.
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