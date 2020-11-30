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Espreso.tvОбществоДва киевлянина с российскими паспортами пытались попасть в Нацгвардию, - СБУ

Два киевлянина с российскими паспортами пытались попасть в Нацгвардию, - СБУ


фото: novynarnia
Служба безопасности Украины разоблачила двух кандидатов в ряды Национальной гвардии на сокрытии факта наличия российского паспорта

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Двое жителей Киева, один из которых экс-сотрудник МВД, другой - родился в России, пытались подписать контракт о службе в Национальной гвардии. При оформлении они скрыли российские паспорта.

Экс-милиционер получил паспорт во время пребывания в оккупированном Крыму. По данным СБУ, мужчина имел связи с полицейскими-оккупантами. Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и стал ее гражданином.

Сейчас проверяется возможная причастность их к деятельности спецслужб РФ.

Служба безопасности передала информацию командованию Национальной гвардии.

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