Два киевлянина с российскими паспортами пытались попасть в Нацгвардию, - СБУ

30 ноября, 2020, 13:16

Служба безопасности Украины разоблачила двух кандидатов в ряды Национальной гвардии на сокрытии факта наличия российского паспорта

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Двое жителей Киева, один из которых экс-сотрудник МВД, другой - родился в России, пытались подписать контракт о службе в Национальной гвардии. При оформлении они скрыли российские паспорта.

Экс-милиционер получил паспорт во время пребывания в оккупированном Крыму. По данным СБУ, мужчина имел связи с полицейскими-оккупантами. Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину и стал ее гражданином.

Сейчас проверяется возможная причастность их к деятельности спецслужб РФ.

Служба безопасности передала информацию командованию Национальной гвардии.