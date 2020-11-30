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Днепропетровский облхозсуд лишил ПриватБанк права собственности на здание главного офиса в Днепре


фото: 24tv
Днепропетровский областной хозяйственный суд лишил ПриватБанк права собственности на здание главного офиса в Днепре, банк готовит апелляцию

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по иску НП ООО "Океанмаш", которым суд поддержал попытку лишить банк права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 26 ноября Хозсуд в полном объеме удовлетворил исковые требования компании, претендующей на офисное помещение, находящееся в собственности банка.

При этом в пресс-службе отметили, что здание "Океанмаш" как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка до национализации, в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время, в пресс-службе заверили, что судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов. Отмечается, что с марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту сотрудники будут размещены в других офисах банка.

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