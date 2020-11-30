ЦИК прекратила полномочия Овручской ТИК на Житомирщине

30 ноября, 2020, 20:38

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Овручской городской ТИК

Об этом сообщает управление коммуникации Секретариата ЦИК.

"Решением Житомирского окружного административного суда от 5 ноября ТИК обязали провести повторный подсчет голосов по выборам депутатов Овручского горсовета и овручского городского головы. Этой комиссией был проведен повторный подсчет голосов избирателей на 25 участках. Однако ТИК должна была осуществить повторный подсчет голосов на всех участках, а не на отдельных", - проинформировали в ЦИК.

Кроме того, отметили в Центризбиркоме, в отдельном постановлении Житомирского окружного административного суда от 20 ноября указано на нарушение избирательной комиссией при повторном подсчете голосов требований Избирательного кодекса.

"Следовательно Комиссия, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции, Избирательного кодекса и законов, досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении ЦИК.

В свою очередь, Овручскую ТИК обязали после формирования ее нового состава безотлагательно осуществить действия по установлению результатов выборов овручского городского головы.