Боксер "Украинских атаманов" узнал соперника в бою за титул WBO

30 ноября, 2020, 15:33

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов узнал соперника в бою за титул WBO Oriental

Об этом сообщает официальный instagram K2 Promotions.

Дмитрий Митрофанов и британец Асинья Байфилд встретятся на вечере бокса. Для украинца это первый титульный бой в карьере. На кону боя титул WBO (Всемирной боксерской организации) Oriental в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Ивент пройдет под эгидой K2 Promotions и Top Boxing Generation 18 декабря 2020 года. Прямая трансляция на медиа-сервисе MEGOGO.

31-летний Митрофанов успешно выступал на любительском ринге - в его активе золото Универсиады-2013 и бронзовая медаль чемпионата Европы-2011. Принимал участие во Всемирной серии бокса в составе "Украинских атаманов".

На профессиональном ринге дебютировал в 2017 году. В сентябре 2020 года подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions. На счету 31-летнего Митрофанова 10 поединков, из которых он выиграл 9 (5 - нокаутом).

26 ноября стал известно, что Митрофанов 18 декабря проведет первый титульный поединок на профессиональном ринге.