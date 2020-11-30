 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБайден упал и травмировался, играя с собакой

Байден упал и травмировался, играя с собакой


фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден получил травму после того, как поскользнулся во время игры с немецкой овчаркой Майором

Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября. В воскресенье Байдена осмотрел врач. Сначала у политика диагностировали растяжение, но в ходе дальнейшего обследования медики обнаружили микротрещины боковой и средней клиновидных костей стопы.

Травма пока не грозит деловому расписанию Байдена, однако его врач Кевин О'Коннор заявил, что несколько недель политику придется пользоваться ортопедическим ботинком.

20 ноября Байдену исполнилось 78 лет, он является старейшим избранным президентом в истории США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать