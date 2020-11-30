Байден упал и травмировался, играя с собакой

30 ноября, 2020, 07:53

Избранный президент США Джо Байден получил травму после того, как поскользнулся во время игры с немецкой овчаркой Майором

Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября. В воскресенье Байдена осмотрел врач. Сначала у политика диагностировали растяжение, но в ходе дальнейшего обследования медики обнаружили микротрещины боковой и средней клиновидных костей стопы.

Травма пока не грозит деловому расписанию Байдена, однако его врач Кевин О'Коннор заявил, что несколько недель политику придется пользоваться ортопедическим ботинком.

20 ноября Байдену исполнилось 78 лет, он является старейшим избранным президентом в истории США.

Напомним, ранее Байден представил претендентов на ключевые должности в Белом Доме.

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