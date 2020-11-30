Алгоритм достройки жилья обманутых инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель, - Кличко

30 ноября, 2020, 14:00

Алгоритм достройки жилья обманутых инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель, материалы аудита строительства трех жилых комплексов переданы в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Национальный банк Украины

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Как мы обещали, сделан аудит строительства всех трех жилых комплексов. Сейчас результаты аудита на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанке. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов", - сказал Кличко.

Напомним, 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.

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