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Espreso.tvЭкономикаАлгоритм достройки жилья обманутых инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель, - Кличко

Алгоритм достройки жилья обманутых инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель, - Кличко


фото: klichko.org
Алгоритм достройки жилья обманутых инвесторов "Аркады" будет предложен в течение двух недель, материалы аудита строительства трех жилых комплексов переданы в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Национальный банк Украины

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Как мы обещали, сделан аудит строительства всех трех жилых комплексов. Сейчас результаты аудита на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанке. В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов", - сказал Кличко.

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