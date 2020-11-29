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Espreso.tvМирЗеленский собирается идти на второй срок, но не в состоянии принять свой второй бюджет, - Портников

Зеленский собирается идти на второй срок, но не в состоянии принять свой второй бюджет, - Портников

Неспособность парламентского монобольшинства президента Владимира Зеленского проголосовать за проект государственного бюджета на 2021 год является следствием безответственного голосования этого же монобольшинства за персональный состав Кабмина

Такое мнение украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников высказал в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Кто-то когда-то говорил, что этот человек может баллотироваться на второй срок, а он уже не может принять второй бюджет. Я не знаю, как еще охарактеризовать политическое фиаско. Если когда-нибудь в энциклопедиях будет определение политического фиаско, то вот оно", - отметил Портников.

Непосредственной же причиной осложнений с принятием предложенного правительством Дениса Шмыгаля проекта госбюджета он считает прошлогодний турборежим в работе Верховной Рады.

"В парламенте действительно есть монобольшинство, фактически способное без каких-либо консультаций с другими фракциями и депутатскими группами принимать любые решения, которое еще недавно, в 2019 году, работало в так называемом турборежиме, принимая самые нелепые и непроверенные законодательные акты, даже не читая их, голосуя за каких-то министров, даже не зная их фамилий, не то что биографий и программ. А теперь это же монобольшинство не может принять несчастный, извиняюсь, бюджет. Бюджет, предложенный правительством, сформированным этим же монобольшинством. Это не то что какое-то оппозиционное правительство, которое предлагает бюджет, а большинство говорит: "Стоп! Нам не нравится Ваш бюджет. Вы кто такие? Вас здесь не стояло". А они их выбрали. И оказывается, что у них ноль доверия", - заявил Виталий Портников.

 

Полный выпуск программы:

 

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