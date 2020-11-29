Зеленский собирается идти на второй срок, но не в состоянии принять свой второй бюджет, - Портников

29 ноября, 2020, 21:45

Неспособность парламентского монобольшинства президента Владимира Зеленского проголосовать за проект государственного бюджета на 2021 год является следствием безответственного голосования этого же монобольшинства за персональный состав Кабмина

Такое мнение украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников высказал в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Кто-то когда-то говорил, что этот человек может баллотироваться на второй срок, а он уже не может принять второй бюджет. Я не знаю, как еще охарактеризовать политическое фиаско. Если когда-нибудь в энциклопедиях будет определение политического фиаско, то вот оно", - отметил Портников.

Непосредственной же причиной осложнений с принятием предложенного правительством Дениса Шмыгаля проекта госбюджета он считает прошлогодний турборежим в работе Верховной Рады.

"В парламенте действительно есть монобольшинство, фактически способное без каких-либо консультаций с другими фракциями и депутатскими группами принимать любые решения, которое еще недавно, в 2019 году, работало в так называемом турборежиме, принимая самые нелепые и непроверенные законодательные акты, даже не читая их, голосуя за каких-то министров, даже не зная их фамилий, не то что биографий и программ. А теперь это же монобольшинство не может принять несчастный, извиняюсь, бюджет. Бюджет, предложенный правительством, сформированным этим же монобольшинством. Это не то что какое-то оппозиционное правительство, которое предлагает бюджет, а большинство говорит: "Стоп! Нам не нравится Ваш бюджет. Вы кто такие? Вас здесь не стояло". А они их выбрали. И оказывается, что у них ноль доверия", - заявил Виталий Портников.

Полный выпуск программы:

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