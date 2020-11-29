Явка во втором туре на выборах в Черновцах составила 23%, - ОПОРА
29 ноября, 2020, 21:55
Явка во втором туре выборов мэра Черновцов по состоянию на 20:00 составила 23%
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА .
"Явка избирателей в Черновцах, где сегодня выбирали мэра во втором туре, по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность - 2,17%). Явка по Украине 25 октября на этот час составила 35,94% (погрешность - 1, 14%) ", - отметили в сети.
- По данным экзит-полов во втором туре выборов мэра Черновцов Роман Кличук побеждает Виталия Михайлишина .
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