Вышел осовремененный перевод Нового Завета

29 ноября, 2020, 11:58

Увидел свет новый перевод Нового Завета на современный украинский язык, осуществленный с древнегреческого языка Юрием Попченко и его командой

Работа над переводом осуществлялась в три этапа с участием специалистов из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, 55 пасторов, проповедников, руководителей объединений церквей, преподавателей семинарий, филологов и т.д., сообщает Еспресо.TV с ссылкой на Религиозно-информационную службу .

Как отмечают авторы перевода, среди других переводов этот Новый Завет выделяют шесть особенностей:

"Во-первых, он евангельский. Его осуществляли евангельские верующие, и он избегает конфессиональной ангажированности. Во-вторых, он переведен из общепринятого греческого текста, основанного на большинстве существующих манускриптов. Им Церковь пользовалась на протяжении своей истории и из него осуществлены основные протестантские переводы Библии. В-третьих, он дословный. В нем переводятся слова оригинала, а не просто смысл. В-четвертых, он точен. Это отличительная черта этого перевода. Он делает особый акцент на максимально точной передаче оригинала. В-пятых, он понятен. Для достижения ясности используются современные понятные слова, а для объяснения малопонятных слов используются примечания. Для лучшего понимания текст разбит на смысловые отрывки, и до сих отрывков представлены заголовки, которые передают главную мысль отрывков. в-шестых, он читабельный. Были приложены немало усилий для того, чтобы перевод легко читался, ведь от этого зависит восприятие и запоминание Писания".

При содействии украинских баптистов перевод велся с 1997 года.

Лингвист Попченко обладает древнегреческим, древнееврейским, арамейским, латинским и английском языками. Также он изучал старославянский, румынский, немецкий, сирийский, арабский, аккадский, угаритский, финикийский, эфиопский и несколько других языков.

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