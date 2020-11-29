Во время пожара в пятиэтажке в Марганце погибли двое детей

29 ноября, 2020, 07:44

Поздно вечером в субботу, 28 ноября 2020 года, в городе Марганце Днепропетровской области, произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которой лишились жизни двое детей - 1-го и 4-х лет

Сообщение о том, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым, поступило к спасателям в 22:44, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ГСЧС .

По указанному адресу направлены отделения тридцать третьей государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома.

Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей.

Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 рождения, и девочку, в 2016 года. Мать вышла самостоятельно.

Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице.

Пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.

Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв.м.

К тушению пожара привлечены было 6 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

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