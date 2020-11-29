 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ небе над западной Японией взорвался метеор

В небе над западной Японией взорвался метеор

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2020 года, в 1:34 по местному времени в западных регионах Японии можно было наблюдать редкое явление

При попадании в верхние слои атмосферы произошел взрыв метеорита, передает Еспресо.TV со ссылкой на NHK .

При этом можно было услышать сильный грохот.

Как утверждают очевидцы, перед взрывом яркость небесного тела равна яркости полной Луны.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать