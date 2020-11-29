В небе над западной Японией взорвался метеор
29 ноября, 2020, 13:20
В ночь на воскресенье, 29 ноября 2020 года, в 1:34 по местному времени в западных регионах Японии можно было наблюдать редкое явление
При попадании в верхние слои атмосферы произошел взрыв метеорита, передает Еспресо.TV со ссылкой на NHK .
При этом можно было услышать сильный грохот.
Как утверждают очевидцы, перед взрывом яркость небесного тела равна яркости полной Луны.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が, 29日午前1時半すぎに,西日本の広い範囲で,観測されました. Https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN- NHKニュース(@nhk_news) November 28, 2020
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