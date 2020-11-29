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Espreso.tvМирВ Минске против участников "Марша соседей" применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, задержаны 250 человек

В Минске против участников "Марша соседей" применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, задержаны 250 человек


фото: svaboda.org
В столице Беларуси милиция разогнала участников "Марша соседей" с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В воскресенье, 29 ноября, в Минске состоялись десятки акций протеста в разных районах города. Силовики разгоняли и задерживали людей, но протестующие собирались снова.

Во время подавления протестов несколько человек были жестоко избиты. Милиционеры применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По информации правозащитного центра "Весна", по состоянию на 18:15 силовиками были задержаны 250 человек.

Акции протеста также прошли в Бресте, Гродно, Могилеве, Витебске, Жодино, Смолевичи, Дзержинске, Радошковичи, Ляховичах.

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