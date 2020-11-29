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Espreso.tvМирВ белорусской оппозиции объяснили, какие именно санкции способны добить режим Лукашенко

В белорусской оппозиции объяснили, какие именно санкции способны добить режим Лукашенко

Наибольшей помощью белорусскому народу со стороны Украины и стран Запада сейчас был бы временный отказ от произведенных на предприятиях Беларуси нефтепродуктов и удобрений, а также выдворение дипломатов Лукашенко

Об этом руководитель оппозиционного белорусского портала "Хартыя'97" Наталья Радина заявила в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Мы сегодня должны требовать серьезных экономических и финансовых санкций против режима Лукашенко. И здесь я бы хотела призвать и власть Украины, чтобы она присоединилась к этим экономическим санкциям. Прежде всего речь идет о закупках в Беларуси нефтепродуктов. Я знаю, что большая часть бензина, дизеля в Украине - белорусского происхождения", - отметила она.

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С аналогичным призывом Радина обратилась к странам Запада.

"Мы призываем сегодня Евросоюз, США ввести эти санкции против фашистского режима в Беларуси", - сказала оппозиционерка.

"Это и запрет на поставки нефтепродуктов и калийных удобрений, и отключение финансовой системы Беларуси от системы SWIFT, и введение санкций против предприятий, где сегодня нарушается право работников на забастовку. Это и выдворение белорусских дипломатов", - детализировала Радина.

"Это то, что может сегодня очень сильно помочь нам, белорусскому народу. Украина - страна двух революций. Вы прекрасно понимаете, насколько важна солидарность. Я знаю, что украинский народ, украинская власть апеллировала к этой солидарности после Евромайдана и после Оранжевой революции. А сегодня белорусы в точно такой же ситуации", - подчеркнула Наталья Радина.

 

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